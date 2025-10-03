Первый беспилотный трамвай в России проехал 3000 км

Трамвай курсирует по маршруту № 10 между станцией метро «Щукинская» и Улицей Кулакова в северо-западной части Москвы. С момента запуска 3 сентября он перевез почти 14 тысяч пассажиров, выполнив более 500 рейсов.

Система автоматического управления успешно справляется с основными задачами: делает остановки по расписанию, открывает и закрывает двери, реагирует на сигналы светофоров и пропускает пешеходов. Транспорт работает стандартные восьмичасовые смены, точно соблюдая график движения.

Внедрение беспилотной технологии происходило поэтапно. Сначала испытания проводились с водителем в кабине, затем — в тестовом режиме с пассажирами, и только после этого трамвай вышел на регулярный маршрут без оператора.