Первый неолитический могильник обнаружили в Ленинградской области

Как отмечается в регионе ранее находили курганные и грунтовые могильники, но находка эпохи неолита стала первой для Ленинградской области. Археологическое исследование нового объекта также пока не проводилось.

«В Ленинградской области... обнаружены курганные могильники, грунтовые могильники, но важным, по-настоящему важным открытием... стало открытие памятника "Саккиярви Рави 2". Это неолитический могильник, он первый в Ленинградской области", – рассказала Соловьёва.