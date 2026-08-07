Первый неолитический могильник обнаружили в Ленинградской области

Опубликовано 07 августа 2026, 00:451 мин.
Первый неолитический могильник обнаружили в Ленинградской областиРаскопки пока не проводились
В Ленинградской области выявлен первый в регионе неолитический могильник — памятник «Саккиярви Рави 2». Археологи провели только разведку и поставили его на учёт, раскопки не велись. Об этом сообщила директор Центра спасательной археологии Института истории материальной культуры РАН Наталья Соловьёва.
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Как отмечается в регионе ранее находили курганные и грунтовые могильники, но находка эпохи неолита стала первой для Ленинградской области. Археологическое исследование нового объекта также пока не проводилось.
«В Ленинградской области... обнаружены курганные могильники, грунтовые могильники, но важным, по-настоящему важным открытием... стало открытие памятника "Саккиярви Рави 2". Это неолитический могильник, он первый в Ленинградской области", – рассказала Соловьёва.