Первый полёт нового российского корабля за пределы Земли запланирован на 2028 год

По словам Крикалева, в ближайшее время начнутся испытания: макет корабля с высокой степенью подобия будут сбрасывать с вертолёта для отработки парашютной системы. Корабль призван заменить «Союзы», доставлять людей и грузы на орбитальные станции, а также работать по лунной программе.

ПТК НП сможет находиться в составе орбитальной станции до года, а в составе окололунной — до 180 суток. В автономном полёте орбитальная модификация проработает до 30 суток, лунная — до 10 суток. Корабль рассчитан на доставку экипажа и грузов, что позволит России отказаться от использования устаревающих «Союзов».

Работы над перспективным кораблём идут уже много лет. В 2028 году, по планам, он должен начать летать в космос. Сейчас ключевая задача — наземные испытания, включая вертолётные сбросы, которые подтвердят надёжность парашютной системы и других элементов. Успешный запуск станет важным шагом в обновлении российской пилотируемой космонавтики.

«Скоро предстоят парашютные испытания, то есть создаётся уже макет корабля с моделированием систем с большой степенью подобия и будут проводиться вертолётные сбросы для испытания этого корабля. По существующим сейчас планам, в 2028 году этот корабль должен уже приступить к полётам в космос», - рассказал Сергей Крикалев на встрече «Как управлять космосом: современеые управленческие технологии» в Президентской академии.