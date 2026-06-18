Первый в России радиолокационный наноспутник передал изображения Земли

«АИСТ-СТ» — самый маленький в мире радиолокационный спутник, его вес составляет около 30 кг. Он работает в Х-диапазоне (8–12 ГГц) и «видит» поверхность сквозь плотные облака с разрешением не хуже 5 метров на пиксель. В ближайшее время планируется съёмка в более детальном режиме.

Аппарат был запущен 28 декабря 2025 года с космодрома Восточный ракетой «Союз-2.1б». Проект реализован в рамках программ «Приоритет 2030» и «Передовые инженерные школы».

«Малый космический аппарат «АИСТ-СТ» – первый в мире радиолокационный спутник формата CubeSat – успешно подтвердил работоспособность и характеристики целевой аппаратуры. Спутник, способный получать данные независимо от времени суток и погодных условий, передал первые радиолокационные изображения поверхности Земли, которые были приняты и обработаны специалистами СТЦ», — отмечено в официальном Telegram-канале Самарского университета.