Опубликовано 02 июня 2026, 13:25
Песков: белые списки расширят для работы сервисов при отключениях интернета

По его словам, перечень не догма, он постоянно пополняется
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил поручение Владимира Путина обеспечить бесперебойную работу важнейших сервисов в периоды ограничения интернета. Песков отметил, что это часть работы по совершенствованию «белых списков». В перечень уже включены госуслуги, банки, транспортные сервисы и маркетплейсы, но он будет расширяться.
© Kremlin.ru, CC BY 4.0 / Wikimedia Commons

По словам Пескова, важно, чтобы действительно важнейшие электронные сервисы нашли своё место в белых списках, и их работа была гарантирована. Перечень не является догмой — он постоянно расширяется. Сейчас в нём более 70 ресурсов. Напомним, операторы связи обязаны приостанавливать услуги по требованию ФСБ, но сервисы из белых списков остаются доступными.

Поручение Путина правительству и ФСБ от 1 июня должно быть исполнено до 1 июля. Усовершенствование «белых списков» обусловлено тем, что россияне сталкиваются с ограничениями работы важных ресурсов при отключениях сети.

««Это работа в русле продолжения совершенствования белых списков», — подчеркнул Дмитрий Песков.

Источник:РБК
Автор:Андрей Кадуков
