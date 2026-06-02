Песков: белые списки расширят для работы сервисов при отключениях интернета

По словам Пескова, важно, чтобы действительно важнейшие электронные сервисы нашли своё место в белых списках, и их работа была гарантирована. Перечень не является догмой — он постоянно расширяется. Сейчас в нём более 70 ресурсов. Напомним, операторы связи обязаны приостанавливать услуги по требованию ФСБ, но сервисы из белых списков остаются доступными.

Поручение Путина правительству и ФСБ от 1 июня должно быть исполнено до 1 июля. Усовершенствование «белых списков» обусловлено тем, что россияне сталкиваются с ограничениями работы важных ресурсов при отключениях сети.

««Это работа в русле продолжения совершенствования белых списков», — подчеркнул Дмитрий Песков.