Песков: В России не будут запрещать использование VPN

Опубликовано 15 апреля 2026, 13:401 мин.
Песков: В России не будут запрещать использование VPNПресс-секретарь президента опроверг планы по дополнительным ограничениям
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в России не планируется вводить запреты или ответственность за использование VPN-сервисов. Он также не располагает информацией о планах дополнительных ограничений. Накануне операторы связи начали предупреждать о возможных сбоях при работе с VPN. Об этом сообщает «Газета.Ru».
Отвечая на вопрос журналистов на брифинге, Песков подчеркнул: «Никаких на этот счет запретов и ответственности нет». Он посоветовал обращаться за разъяснениями в Минцифры и Роскомнадзор.
Ранее российские операторы связи стали рассылать пользователям сообщения о возможных сбоях при использовании средств обхода блокировок. Это вызвало слухи о грядущем ужесточении контроля за VPN.
«Никаких на этот счет запретов и ответственности нет. Я не располагаю информацией об обратном, о планах на этот счёт. Но рекомендую обращаться в Минсвязи и РКН по этим вопросам», — подчеркнул Песков.
Источник:Газета.Ru
Автор:Андрей Кадуков
