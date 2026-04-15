Опубликовано 15 апреля 2026, 13:40


Песков: В России не будут запрещать использование VPN

Пресс-секретарь президента опроверг планы по дополнительным ограничениям
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в России не планируется вводить запреты или ответственность за использование VPN-сервисов. Он также не располагает информацией о планах дополнительных ограничений. Накануне операторы связи начали предупреждать о возможных сбоях при работе с VPN. Об этом сообщает «Газета.Ru».
Отвечая на вопрос журналистов на брифинге, Песков подчеркнул: «Никаких на этот счет запретов и ответственности нет». Он посоветовал обращаться за разъяснениями в Минцифры и Роскомнадзор.

Ранее российские операторы связи стали рассылать пользователям сообщения о возможных сбоях при использовании средств обхода блокировок. Это вызвало слухи о грядущем ужесточении контроля за VPN.

«Никаких на этот счет запретов и ответственности нет. Я не располагаю информацией об обратном, о планах на этот счёт. Но рекомендую обращаться в Минсвязи и РКН по этим вопросам», — подчеркнул Песков.