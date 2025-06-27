Песочница от российской компании начала защищать собранные в России Linux-системы

Решение от F6 разработано на фоне массового перехода российских государственных структур с Windows на отечественные ОС. Доля Windows в госорганизациях снижается, этот процент может снизиться с 95% до 50% к концу 2025 года. Модуль анализирует файлы и ссылки из разных источников, при необходимости блокирует вредоносные объекты.

Как отмечает Anti-Malware, система MDP входит в состав продукта Managed XDR и предназначена для запуска потенциально опасных файлов и ссылок в изолированной среде. MDP позволяет детектировать угрозы, которые могут не определить антивирусы.

Актуальность MDP объясняется тем, что фишинговые письма продолжают быть одним из основных мошеннических способов проникновения в IT-инфраструктуру.