Песочница от российской компании начала защищать собранные в России Linux-системы

Опубликовано 27 июня 2025, 07:301 мин.
Песочница от российской компании начала защищать собранные в России Linux-системыСистема помещает подозрительные файлы в изолированную среду
Российский разработчик решений для кибербезопасности F6 выпустил новую версию системы Malware Detonation Platform (MDP) — «песочницы» для анализа подозрительных файлов. Причём новая версия защищает российские ОС на базе Linux.
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Решение от F6 разработано на фоне массового перехода российских государственных структур с Windows на отечественные ОС. Доля Windows в госорганизациях снижается, этот процент может снизиться с 95% до 50% к концу 2025 года. Модуль анализирует файлы и ссылки из разных источников, при необходимости блокирует вредоносные объекты.
Как отмечает Anti-Malware, система MDP входит в состав продукта Managed XDR и предназначена для запуска потенциально опасных файлов и ссылок в изолированной среде. MDP позволяет детектировать угрозы, которые могут не определить антивирусы.
Актуальность MDP объясняется тем, что фишинговые письма продолжают быть одним из основных мошеннических способов проникновения в IT-инфраструктуру.
Источник:Anti-Malware
Автор:Андрей Кадуков
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