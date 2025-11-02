Петербургские школьники создадут кубсат с радиомаяком нового поколения

Перед учащимися будет поставлена задача собрать одну сторону устройства и интегрировать двухчастотную систему радиомаяков. БГТУ «Военмех» уже успешно вывел на орбиту аналогичный спутник и планирует в ближайшие несколько лет увеличить свой парк космических аппаратов до четырёх единиц.

Спутник весом около 5 кг будет состоять из трёх соединённых между собой кубов, каждый из которых будет иметь 10 см в поперечнике. В этих кубах будет размещено профессиональное оборудование, разработанное и произведённое в России. В проекте также принимают участие слушатели инженерно-космической школы Военной академии; проект направлен на пробуждение у молодых людей интереса к космосу и привития инженерных навыков.

Отмечается, что в целом инициатива направлена на привлечение молодёжи к исследованию космоса.