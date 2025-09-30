Петербургские ученые запатентовали симулятор кабины пилота

Разработка была использована для тестирования гондолы воздушного шара, предназначенной для путешественника Федора Конюхова. Известный исследователь смог лично оценить проект с помощью очков дополненной реальности, изучить внутреннее пространство и предложить корректировки в эргономике кабины.

Как пояснили в вузе, ключевой особенностью симулятора являются уникальные алгоритмы, обеспечивающие точное взаимодействие пользователя с виртуальными объектами. Это не просто визуализация, а инструмент для решения инженерных задач.

Внедрение подобных технологий в промышленное производство позволит существенно сократить расходы. Компании смогут уменьшить затраты на изготовление и переделку физических макетов, сделав процесс испытаний и доработки конструкций более быстрым и доступным. В конечном счете, это способствует созданию более безопасных и комфортных кабин пилотов.