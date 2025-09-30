В России
Опубликовано 30 сентября 2025, 23:58
1 мин.

Петербургские ученые запатентовали симулятор кабины пилота

Разработка на базе игрового движка предназначена для инженеров
В пресс-службе Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого сообщили, что ученые вуза получили патент на интерактивный симулятор виртуальной гондолы. Эта программа, созданная на платформе Unity, открывает новые возможности для авиастроения и других высокотехнологичных отраслей.
Петербургские ученые запатентовали симулятор кабины пилота

© Ferra.ru

Разработка была использована для тестирования гондолы воздушного шара, предназначенной для путешественника Федора Конюхова. Известный исследователь смог лично оценить проект с помощью очков дополненной реальности, изучить внутреннее пространство и предложить корректировки в эргономике кабины.

Как пояснили в вузе, ключевой особенностью симулятора являются уникальные алгоритмы, обеспечивающие точное взаимодействие пользователя с виртуальными объектами. Это не просто визуализация, а инструмент для решения инженерных задач.

Внедрение подобных технологий в промышленное производство позволит существенно сократить расходы. Компании смогут уменьшить затраты на изготовление и переделку физических макетов, сделав процесс испытаний и доработки конструкций более быстрым и доступным. В конечном счете, это способствует созданию более безопасных и комфортных кабин пилотов.

Источник:ТАСС
Автор:Булат Кармак
Теги:
#В России
,
#разработка
,
#технологии