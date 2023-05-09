Пиши сам: для проблемы нехватки программистов в России нашли решение

Решением проблемы дефицитов кадров в российской IT-сфере может стать увеличение использования компаниями Low-Code — программирования без специальных навыков с минимальным использованием кода, заявила в своей колонке в Forbes управляющий партнер IAS Digital Татьяна Мошкина.

Дефицит кадров в IT-сфере испытывают более половины российских работодателей. Решением проблемы, по мнению российского менеджера, может стать Low-Code, где используются модульные компоненты, которые можно встроить через API. Настройка с помощью него программного обеспечения требует минимальных навыков программирования, которым может обучиться любой пользователь с техническим образованием. Освоивший основы такого программирования пользователь сможет, по мнению Мошкиной, настроить бизнес-процесс самостоятельно, без обращения к программистам, и где необходимо, дописать функцию кодом.

Внедрение Low-Code — неотвратимый процесс, считает управленец. В настоящее время в мире идет упрощение разработки программного обеспечения и его дальнейшего использования. «Новое» программирование дешевле и позволяет оперативнее «подкрутить» решение. Развитие Low-Code приведет к тому, что компании смогут покупать созданное программистами коробочное решение и настраивать функционал самим, отмечает Мошкина.