Платок или корсет: невролог из России назвала необходимые действия при болях в спине

При сильных болях в спине и других конечностях необходимо срочно обратиться к врачу, подчеркнула в комментарии «Газете.Ru» врач-невролог АО «Медицина» Галина Чудинская. При слабой боли, отмечает специалист, помогут нестероидные противовоспалительные средства, а также замотать поясницу платком.

Необходима профилактика боли, подчеркивает врач — поднимать только те тяжести, с которыми способен справиться организм, регулярно тренироваться. Перед подъемом тяжелого предмета стоит сначала присесть. Поясницу можно фиксировать корсетом или широким ремнем.

Если боль не очень сильная или же испытывалась раньше можно использовать нестероидные противовоспалительные средства, например, диклофенак, рассказывает Чудинская. При этом для защиты от побочных эффектов с ними вместе стоит принимать препараты, снижающие выделение желудочной кислоты. При боли эффективно сухое тепло — оно позволяет снять мышечно-тонический синдром — поэтому поясницу стоит замотать шерстяным платком. Также можно зафиксировать ее ремнем или корсетом.

Когда боль сопровождается слабостью в конечностях, онемением в них, необходимо обратиться к врачу, подчеркивает специалист.