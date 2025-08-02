Плавучий университет собрал пробы бактерий для поиска новых молочнокислых штаммов

Об этом ТАСС рассказала научный сотрудник Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Алла Филимонова. По её словам, эти микроорганизмы почти не изучены, но могут стать основой для создания заквасок для молочной промышленности России.

Молочнокислые микроорганизмы обитают в разных средах. Прежде всего учёные-микробиологи собирали образцы помёта млекопитающих и птиц, потому что в их желудочно-кишечном тракте много таких бактерий. К тому же молочнокислые бактерии можно найти в почве, на растениях, в воде и даже в снеге на айсбергах.

«Около трёх лет назад у нашей лаборатории появилась новая задача: создание заквасок для отечественной молочной промышленности. Самое главное в заквасках — это штаммы микроорганизмов и биотехнологические свойства штаммов, которые придают вкусовые качества и все необходимые характеристики продукту. Поскольку круг штаммов, с которыми мы работаем, ограничен, мы приняли решение, что стоит поискать их в каких-то биотопах, в каких-то местах, где их никто ещё не искал. Там больше вероятность найти что-то интересное. И вот с этой целью мы поехали в Арктику — найти новые молочнокислые штаммы. Мы отобрали большое количество образцов, несколько десятков, наверное, около сотни, в которых точно будут те бактерии, которые мы ищем», — рассказала учёный.