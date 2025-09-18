В Калининградской области прошёл игровой форум PLAYPORT FEST 2025 с лекциями, косплеем и турнирами

Организатором мероприятия выступил Фонд креативных индустрий «Креспектива». Кураторами стали университет креативных индустрий Universal University и школа компьютерной графики и разработки игр Scream School. Партнёрами фестиваля стали крупные компании и издательства, среди которых Hobby Games, «БОМБОРА» и Фогейм.

В числе участников были как известные студии, так и независимые команды. Свою продукцию и сервисы представили VK Play, Astrum Entertainment, 1C Game Studios, Game Art Pioneers, RuStore Labs, Smola, Kaspersky, RightSoft Labs и другие.

Деловая программа включала лекции, круглые столы и публичные дискуссии о развитии игровой индустрии в России и мире. Обсуждались технологические тренды, перспективы отечественных студий и вопросы дистрибуции. Для студий и независимых разработчиков была организована PLAY ZONE, где проходили презентации проектов и питчинг для инвесторов и издателей.