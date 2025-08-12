PLAYPORT FEST 2025: фестиваль игровой индустрии пройдёт в Калининграде 6−7 сентября

Фестиваль собирает разработчиков, дизайнеров, представителей крупных студий и геймеров. Это пространство для обмена опытом, презентации проектов и профессионального общения. Организатором традиционно выступает Фонд креативных индустрий «Креспектива», а кураторами станут университет креативных индустрий Universal University и школа игровой разработки Scream School.

В программе — выступления экспертов из ведущих российских и зарубежных компаний, практические мастер-классы, лекции, презентации новых игр, турниры, косплей и общение с HR-специалистами. Также предусмотрена развлекательная часть, организованная совместно с партнёрами фестиваля.

Отдельное внимание уделят образовательному блоку. В рамках события состоится питчинг, где начинающие студии смогут представить свои проекты потенциальным инвесторам и издателям. Формат и условия участия будут опубликованы на официальном сайте мероприятия.

Организаторы отмечают, что фестиваль развивается вместе с индустрией, расширяя программу и состав спикеров. В последние годы интерес к разработке игр в России растёт — к этой сфере активно присоединяются студенты, независимые разработчики, дизайнеры и художники. При этом сообщество всё чаще стремится к совместным проектам и обмену опытом.

Принять участие в PLAYPORT FEST 2025 может любой желающий. Регистрация бесплатная и открыта на сайте фестиваля.