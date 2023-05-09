По глазам и пальцам: как узнать, сделано ли фото нейросетью

Заведующий кафедрой «Интеллектуальные системы информационной безопасности» Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов рассказал RT, по каким признакам можно определить, является ли фото сгенерированным нейросетью.

Прежде всего, подчеркивает эксперт, необходимо обратить внимание на формат изображения. Значительная часть нейросетей создает фотографии «на паспорт» — с лицами крупным планом и почти отсутствующим фоном. Если последний и есть, то размытый и со слабо прорисованными деталями.

Пропорции нарисованного искусственным интеллектом лица практически идеальны и стремятся к золотому сечению — в отличии от реальных, в которых присутствует асимметрия, отметил специалист.

Совсем нейросетям не удаются конечности человека, считает Магомедов — они рисуют странное количество пальцев, показывают руки в неестественном положении. Кроме того, в сгенерированных фото практически невозможно определить выражение глаз — взгляд человека, кажется, размытым и несфокусированным.

Напоследок эксперт призвал обращать внимание на мелкие детали — чем их больше, тем выше вероятность того, что фотография сделана на самом деле.