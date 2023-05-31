По косточкам: ученые выяснили, что когда-то на Чукотке было тепло

Проведенный российскими исследователями анализ костей утконосых динозавров показал, что что 66 миллионов лет назад на территории Чукотки был более мягкий климат, чем предполагалось ранее.

Остатки динозавров конца мелового периода были найдены в бассейне реки Каканаут в 2009 году. Специалисты из Санкт-Петербургского университета изучили найденные кости при помощи палеогистологии — подготовив тонкие срезы и исследовав их структуру и строение. Это позволило палеонтологам определить, как и с какой скоростью росли кости. Вопреки сложившемуся представлению о суровых погодных условиях, исследователи нашли убедительные подтверждения относительно мягкого климата — средняя температура, по оценкам специалистов, составляла около 12 °C.

Так, в обнаруженных костях динозавров, не было линий, свидетельствующих о том, что кость переставала расти в определенные промежутки времени — к примеру, во время миграций из области полярной ночи на юг. Также не было найдено и прослоек медленнорастущей кости с меньшим количеством сосудов. Кроме того, в месторождении Каканаут ученые нашли яйца динозавров. Это свидетельствует об их размножении на территории древней Чукотки — и невозможности их миграций.

По мнению ученых, подобные климатические условия могут объясняться наличием 66 миллионов лет назад близ Чукотки теплого океанического течения, подобного современному Гольфстриму.