ПО «Росэла» для управления инструментом внесли в реестр Минцифры

Платформа обеспечивает полный цикл работы с инструментом и оснасткой, включая подбор, учет, закупку, хранение, списание и замену. Система формирует единую базу данных с технологическими параметрами, необходимыми для производственных процессов.

TDM.Istok автоматизирует поиск и закупку инструмента, помогает контролировать запасы и снижать простои оборудования. За счет этого предприятия могут поддерживать стабильный выпуск продукции и выполнять производственные планы без избыточных складских остатков. Продукт интегрирован с промышленным маркетплейсом TKMP.Istok.

Разработкой решения занималось НПП «Исток» имени Шокина.