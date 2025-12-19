ПО «Росэла» для управления инструментом внесли в реестр Минцифры

Опубликовано 19 декабря 2025, 15:451 мин.
ПО «Росэла» для управления инструментом внесли в реестр МинцифрыРешение предназначено для промышленных предприятий
Программный продукт TDM. Istok холдинга «Росэл», входящего в госкорпорацию Ростех, включен в реестр российского программного обеспечения Минцифры России. Система предназначена для автоматизации управления инструментом и производственной оснасткой на заводах и других промышленных площадках.
Платформа обеспечивает полный цикл работы с инструментом и оснасткой, включая подбор, учет, закупку, хранение, списание и замену. Система формирует единую базу данных с технологическими параметрами, необходимыми для производственных процессов.
TDM.Istok автоматизирует поиск и закупку инструмента, помогает контролировать запасы и снижать простои оборудования. За счет этого предприятия могут поддерживать стабильный выпуск продукции и выполнять производственные планы без избыточных складских остатков. Продукт интегрирован с промышленным маркетплейсом TKMP.Istok.
Разработкой решения занималось НПП «Исток» имени Шокина.