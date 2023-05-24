По ядрышку «клюет»: в России разработали детектор рака на ранних стадиях

Исследователи из Института биомедицинской химии имени В.Н. Ореховича разработали и запатентовали метод, при котором рак с помощью нанопроводного биосенсора можно обнаружить за десять минут.

Ранняя диагностика рака — один из важнейших факторов, определяющих успешность онкотерапии. Поэтому ученые всего мира стремятся создать точные быстрые и не требующие медицинского вмешательства методы обнаружения опухолей.

Одним из перспективных методов диагностики является применение биосенсоров на основе нанопроводного детектора — они позволяют регистрировать белковые маркеры в крови пациента при низких концентрациях, когда раковая опухоль находится на ранней стадии развития.

Российские ученые разработали способ диагностики рака при помощи ассоциированных с заболеванием ядрышковых РНК. При нем из крови пациента выделяются РНК, а на чипе фиксируются соответствующие им зонды. Последний помещается в раствор с РНК, где зонд связывается с фрагментами РНК. После обработки полученных данных специалисты получают необходимый сигнал.

Результаты тестирования устройства для трех типов рака — толстой и прямой кишки, рака предстательной железы и глиомы — показали, что разработанный метод отличается высокой чувствительностью — определяются концентрации с молярной массой от 10-15 М до 10-16 М — на несколько порядков больше, чем у использующихся сейчас.