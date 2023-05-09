Почему не стоит заниматься сексом после родов

Секс в течении первых шести недель после родов может привести к ряду осложнений — заражениям, кровотечениям и плохому заживлению влагалища и матки, заявила акушер-гинеколог Лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина в комментарии «Газете.Ru».

Во время позднего последового периода (шести недель после первого дня жизни ребенка) внутренние органы и системы женщины возвращаются к «добеременному» состоянию. Секс во время него может помешать восстановлению и заживлению органов.

Матка активно сокращается в первую неделю после родов вне зависимости от того, как прошли роды — естественно или через кесарево сечение, подчеркивает эксперт. Полностью орган заживает только через период от четырех до шести недель. Внутренний зев перед вход в матку, смыкается только к десятому дню после родов, наружный возвращается в обычное состояние через три недели, отмечает гинеколог.

Перед возобновлением половой жизни специалист посоветовала прийти на плановый прием к гинекологу, который должен убедится, что восстановление роженицы проходит без осложнений.