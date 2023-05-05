Почему в Арктике много воды, но пить её нельзя

Исследователи из ТГУ, САФУ, РУДН и ТюмГУ проанализировали содержание водоемов Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) и опубликовали данные своих наблюдений в журнале Water.

Чтобы получить питьевую воду на протяжении большей части года, местное население растапливает снег или лед. Однако в них очень низкие концентрации магния, калия и кальция, недостаточные для восполнения и поддержания баланса микроэлементов в организме человека.

Анализ поверхностных вод показал большое количество железа, магния, кадмия, свинца и меди, поглощенных органическими компонентами, а во многих пробах речных отложений высокие уровни нефтепродуктов. Кроме того, были обнаружены и опасные для здоровья тяжелые металлы — хром, цинк, никель, железо, магний и медь. Они накапливаются в речных и озерных водах за счет таяния снега и льда весной и концентрируются осенью по мере вытеснения из промерзающего слоя. Эти соединения могут поражать почки и эндотелий сосудов, а также повышать риск артериальной гипертензии.

Исследователи рекомендуют разработать рекомендации по подготовке питьевой воды, получаемой из природных источников, а также усовершенствовать технологию данного процесса.