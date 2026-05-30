Почти 80% россиян готовы к помощи роботов в банках

В то же время лишь треть россиян (34%) доверила бы роботу оформление кредита или ипотеки, а 47% — урегулирование жалоб и споров. Это говорит о том, что в сложных, эмоционально нагруженных ситуациях люди по-прежнему рассчитывают на человеческое участие. Основными опасениями, связанными с возможной роботизацией банковской системы обслуживания, россияне назвали технические сбои, невозможность решить нестандартную ситуацию, утечку персональных данных и потерю рабочих мест живыми сотрудниками.

При этом 52% респондентов заявили, что доверие к банку не изменится при появлении роботов, у 14% участников опроса доверие даже вырастет, у 22% — немного снизится, а у 12% — значительно упадет. Абсолютное большинство россиян уже взаимодействуют с роботизированными системами: 67% используют голосовые ассистенты, 60% — чат-ботов на сайтах и в приложениях, 45% — банкоматы и терминалы. Наименьшая доля россиян взаимодействовала с роботами-доставщиками — всего 13%, а также с физическими роботами-консультантами — 9%.

«Россияне уже готовы к обслуживанию человекоподобными роботами. Однако банкам следует внедрять их разумно. Здесь можно провести параллель с использованием искусственного интеллекта: нужно не заменять людей полностью, а создавать гибридную модель, где роботы возьмут на себя рутину, а сотрудники — более сложные, творческие и индивидуальные задачи», — считает заместитель президента-председателя правления ВТБ Вадим Кулик.

Опрос ВТБ был проведен в мае 2026 года — в нем приняли участие 1,5 тысячи респондентов в возрасте 18–65 лет, которые проживают в городах с населением свыше 100 тысяч человек.