Почти автопилот: электровелосипед Ivibike сам притормозит у школ и опасных мест дороги

Велосипед укомплектован IoT-модулем, который передаёт данные о местоположении и состоянии устройства в режиме реального времени. Через мобильное приложение можно удалённо управлять транспортом, отслеживать его маршрут и состояние. Модель поддерживает автоматическое соблюдение установленной скорости до 25 км/ч и контролирует перемещение в пределах заданных геозон — при этом вмешательство со стороны водителя невозможно.

Для безопасности велосипед оборудован дисковыми тормозами, датчиками стоп-сигналов, поворотниками и автоматической подсветкой. В компании отмечают, что электровелосипед способен проезжать до 110 километров без подзарядки, а стоимость аренды начинается от 385 рублей в день. Также создаётся сеть станций быстрой замены батарей, чтобы курьеры могли продолжать работу без длительных перерывов на зарядку.

Первая партия из 1000 велосипедов появится на дорогах осенью. В течение года Ivibike планирует увеличить парк до 3000−5000 единиц в разных регионах. Велосипед нацелен на B2B-сегмент: логистические компании, сервисы доставки и аренды. Среди партнёров — «Яндекс Доставка». Для корпоративных клиентов предусмотрены разные тарифные модели, включая поминутную, почасовую и месячную аренду.