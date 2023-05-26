Почти кость: в России разработали биосовместимый сплав

Исследователи из Белгородского государственного университета разработали и запатентовали сплав из биосовместимых металлов, по своей упругости очень схожий с человеческой костью.

Применяемые в настоящее время в биомедицине материалы жестче естественной костной ткани человека, что может привести к развитию атрофии.

Исследователям из НИУ БелГУ удалось добиться приемлемой жесткости и прочности их пятикомпонентного сплава, смешав титан, цирконий и ниобий примерно в одинаковой пропорции. За счет разницы в радиусах атомов возникают внутренние искажения, повышающие прочность без снижения пластичности.

Найти применение новый материал, по мнению исследователей, может при производстве медицинских имплантов для коленного и тазобедренного суставов.