Опубликовано 17 марта 2026, 15:55
Под Челябинском в 2026 году начнут строить завод силовой электроники

Преобразователи для нефтегаза и судов будут делать только здесь
В Челябинской области в третьем квартале 2026 года стартует строительство научно-производственного комплекса по выпуску преобразовательной техники и силовой электроники. Проектирование завода уже выходит на финишную прямую, проведены землеустроительные работы и вынос сетей. Новое предприятие станет основной площадкой для производства преобразователей частоты большой мощности, которые сейчас серийно выпускают только в Челябинске. Об этом пишет ТАСС.
Параллельно с проектированием ведутся работы по созданию сетей электроснабжения, водоснабжения и водоотведения. В Минпромышленности региона подчеркнули, что продукция комплекса крайне востребована в горно-металлургической и нефтегазовой отраслях, судостроении и энергетическом машиностроении.

Группа компаний «Приводная техника», которая занимается разработкой систем автоматизации и электротехнического оборудования, реализует проект. Запуск производства позволит заместить импортные аналоги и укрепить технологическую независимость в критически важных секторах промышленности.

«В будущем этот комплекс должен стать основной площадкой по созданию специализированных преобразователей частоты и преобразователей частоты большой мощности. Они крайне востребованы в горно-металлургической и нефтегазовой отраслях, судостроении и энергетическом машиностроении. На данный момент серийное производство всей линейки таких изделий в России освоено только в Челябинске», — отметили в региональном ведомстве.