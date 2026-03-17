Под Челябинском в 2026 году начнут строить завод силовой электроники

Параллельно с проектированием ведутся работы по созданию сетей электроснабжения, водоснабжения и водоотведения. В Минпромышленности региона подчеркнули, что продукция комплекса крайне востребована в горно-металлургической и нефтегазовой отраслях, судостроении и энергетическом машиностроении.

Группа компаний «Приводная техника», которая занимается разработкой систем автоматизации и электротехнического оборудования, реализует проект. Запуск производства позволит заместить импортные аналоги и укрепить технологическую независимость в критически важных секторах промышленности.

«В будущем этот комплекс должен стать основной площадкой по созданию специализированных преобразователей частоты и преобразователей частоты большой мощности. Они крайне востребованы в горно-металлургической и нефтегазовой отраслях, судостроении и энергетическом машиностроении. На данный момент серийное производство всей линейки таких изделий в России освоено только в Челябинске», — отметили в региональном ведомстве.