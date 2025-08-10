Под Керчью нашли древний декрет — доказательства статусности Крымской Атлантиды

Находка, которая состоит из бортика и нескольких греческих букв в четыре строки, является первым крупным эпиграфическим памятником, найденным на территории городища Акра, которое называют Крымской. Атлантидой, из-за того что порядка 80% площади затоплено морем. Ранее здесь находили только пометки на сосудах и одно свинцовое письмо.

Раскопки последних лет подтверждают, что Акра была полноценным городом, а не сельским поселением или рыбацкой деревушкой. В древней части городища были найдены фрагменты стен и башен.

Фрагмент декрета нашли на суше в доме, разрушенном во время нашествия готов в III веке н. э., при раскопках кварталов римского периода. Предполагается, что обломок был использован повторно.

Вахонеев отметил, что подобные декреты устанавливались на центральных площадях полисов, и выразил надежду на новые находки, особенно в центральной части города, которая пока не исследована.

«В этом году мы нашли образец большой эпиграфики — первый за всю историю исследований городища Акра. Ранее были найдены только пометки, процарапанные на стенках сосудов, а также единственное свинцовое письмо. А это — фрагмент мраморного декрета. Такие было принято устанавливать в центре города, и найденный фрагмент говорит нам о том, что статус Акры в ранний период был достаточно высок», — подчеркнул Вахонеев.