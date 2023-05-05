Под российские операционные системы создадут новые приложения

10 апреля F+ tech купил калининградскую компанию «Авроид», которое разрабатывает ПО для десктопных и мобильных ОС — Android, iOS, «Аврорф», «Росы», Ред ОС, Astra Linux. Также был приобретен «Гиперус», создающий системы управления IT-инфраструктурой, сообщает «Коммерсант».

F+ tech планирует заняться адаптацией мобильных приложений под «Аврору» и другие российские операционные системы, в том числе и на заказ. Компания ранее уже начала собирать смартфоны и планшеты на «Авроре», под которую адаптированы всего около сотни приложений.