Под Великим мостом Великого Новгорода нашли древние артефакты

Российские археологи нашли на дне Волхова в Великом Новгороде артефакты, относящиеся к X веку.

Исследования проводились в течение мая 2023 года. Ученые начали с прохождения мощного «стерильного слоя», накопившегося над руинами Великого моста. Там нет течения и мутная вода, что затрудняет обнаружение мелких предметов Тем не менее, глубина раскопа составляет уже более двух метров. Археологам удалось найти дирхам — серебряную монету Арабского халифата, весовую гирьку X века и фибулу — застежку для одежды, одновременно служившую украшением.

Самые ценные артефакты, найденные на дне Волхова, будут выставлены в музее Великого моста. Под ним понимается ряд мостов через Волхов, существовавших в Новгороде с XII века до 1944 года и являвшихся важнейшими публичными пространствами города, местом торговли, общественных собраний и казней.