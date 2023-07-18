Податься на ученое звание стало возможным через «Госуслуги»

Через портал «Госуслуги» стало возможным подача документов для присвоения ученых званий профессора и доцента.

Делать это может руководитель вуза или научной организации. При онлайн-подаче заявлений стало меньше обязательных для подачи документов, а также сокращено время рассмотрения заявки — с шести до пяти месяцев.

При этом рассматривать документы будут с такой же тщательностью, как и при подаче на бумажном носителе, подчеркнули в Минобрнауки. Первые документы уже поступили на рассмотрение.

В то же время, отмечают в ведомстве, останется возможным и подавать документы «традиционно», направив аттестационное дело на бумажном носителе.