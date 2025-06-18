Подмосковье показало робота с ИИ и симулятор погрузчика на ПМЭФ

Гости могут опробовать симулятор мини-погрузчика, который имитирует уборку снега с подмосковных улиц. Вместо стекол в кабине — экраны, а управление осуществляется с помощью рычагов и педалей. Это решение демонстрирует, как можно применять виртуальные тренажеры для отработки реальных задач. Об этом пишет 360.ru ссылаясь на пресс-службу губернатора Московской области.

Не осталась без внимания и система «Яндекс Вектор», которая помогает планировать уборку улиц и координировать действия коммунальных служб. Пока она тестируется в семи округах Подмосковья и задействует более 40 маршрутов. Если испытания пройдут успешно, систему расширят сначала в регионе, а затем и по всей стране.

Одним из центральных объектов экспозиции стала робот София. Она умеет говорить на русском и китайском языках, рассказывая о возможностях для предпринимателей, вариантах запуска бизнеса и доступных мерах поддержки. Робот выступает в роли цифрового консультанта, который может сопровождать бизнесменов на старте.

Для посетителей подготовили и игру с промышленным манипулятором в стиле старого советского гаджета «Ну, погоди!». Вместо мультяшного волка участники управляют роботом, который ловит товары, произведенные в Подмосковье. На экране отображается виртуальная стоимость собранной корзины.

На стенде также представлен макет индустриального парка формата «все включено» с готовой инфраструктурой для быстрого запуска предприятий и объектов. Кроме того, интерактивные экраны рассказывают об инвестиционном потенциале региона, достижениях в промышленности, сельском хозяйстве и экспортных возможностях.