Подмосковье стало центром передовой медицины с ИИ

Согласно информации издания 360.ru, съезд терапевтов был посвящён применению в медицине цифровых технологий и искусственного интеллекта. Об этом рассказал зампредседателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин. По его словам, «умные» решения помогают интерпретировать клинические рекомендации, когда пациент приходит на первичный приём к врачу.

О важности современных технологий в стоматологии рассказала и заведующая кафедрой хирургической стоматологии, имплантологии факультета усовершенствования врачей МОНИКИ Малкан Амхалова. Врач отметила, что современные технологии, ИИ, используются при планировании дентальной имплантации.

Амхалова подчеркнула, что современные технологии успешно применяются на высоком уровне, российские медики идут в ногу со временем. По словам стоматолога, важно, что российские специалисты могут на равных разговаривать «с любым из представителей зарубежной стоматологии».

«Подмосковье является лидером в цифровых новациях. Мы активно внедряем сервисы, которые направлены на помощь врачу первичного звена, врачам-специалистам в стационаре — это обработка рентгенологических снимков, КТ-снимков, результатов электрокардиограмм», — отметил Максим Забелин.