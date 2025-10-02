Опубликовано 02 октября 2025, 23:051 мин.
Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» внедрил нейросети для поиска пропавшихТехнологии помогают волонтерам в спасении жизней
Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» внедрил нейросети для поиска пропавших без вести. Новые технологии помогают обрабатывать данные с беспилотников и координировать работу добровольцев в разных регионах одновременно.
Главной задачей отряда остаётся максимально быстро находить людей после их исчезновения. Важными факторами являются время подачи заявок, подготовка к поиску, выезд на место и дорога до места проведения операций. Любая задержка снижает эффективность работы.
Нейросети стали дополнительным инструментом, позволяющим сократить временные затраты на анализ заявок и планирование поисков. Одновременно отряд продолжает обучать участников и совершенствовать методики, чтобы быстрее реагировать на новые ситуации.
Председатель поисково-спасательного отряда, координатор поисков Григорий Сергеев отметил, что «ЛизаАлерт» старается применять все современные технологии, которые могут повысить шансы на успешный поиск.