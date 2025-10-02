Полностью российский спутник связи будет готов в 2026 году

Разработчик спутника сотрудничает с Росэлектроникой. Волин подтвердил, что запуск состоится до конца 2026 года. Он также добавил, что спутник будет готов к запуску в конце лета — начале осени следующего года.

Волин сообщил, что сборка «Экспресс-АМУ4» началась прошлой осенью. Спутник будет размещён на 11 градусах западной долготы, полноценная эксплуатация аппарата начнётся к марту 2027 года. Спутник будет предоставлять услуги в Латинской Америке, Африке, на Ближнем Востоке и в Европе, в зависимости от потребностей клиентов.