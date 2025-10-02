В России
Опубликовано 02 октября 2025, 09:45
1 мин.

Полностью российский спутник связи будет готов в 2026 году

Будет оказывать услуги не только в России
Создание первого полностью отечественного геостационарного спутника связи «Экспресс-АМУ4» планируется завершить в конце лета — начале осени 2026 года. Об этом со ссылкой на По словам генерального директора компании «Космическая связь» Алексея Волина сообщает ТАСС. Запуск спутника планируется на декабрь 2026 года.
Полностью российский спутник связи будет готов в 2026 году

© Ferra.ru

Разработчик спутника сотрудничает с Росэлектроникой. Волин подтвердил, что запуск состоится до конца 2026 года. Он также добавил, что спутник будет готов к запуску в конце лета — начале осени следующего года.

Волин сообщил, что сборка «Экспресс-АМУ4» началась прошлой осенью. Спутник будет размещён на 11 градусах западной долготы, полноценная эксплуатация аппарата начнётся к марту 2027 года. Спутник будет предоставлять услуги в Латинской Америке, Африке, на Ближнем Востоке и в Европе, в зависимости от потребностей клиентов.