Пользователи ноутбуков поставили приватность выше защиты от кражи: исследование iRU

Шторка или убирающаяся камера оказались важны для 78% респондентов: 37% назвали эту функцию обязательной, а 41% — желательной. В то же время кенсингтонский замок для защиты от кражи активно используют только 5% пользователей. 34% опрошенных заявили, что не нуждаются в таком аксессуаре, а 28% даже не знают о его существовании.

Среди практичных функций лидирует наличие большого количества портов для периферии, которое считают необходимым 70% участников. Зарядка через разъем USB Type-C регулярно применяется 63% пользователей ноутбуков.

Также высоко ценится возможность самостоятельной модернизации устройства: для 56% респондентов важен легкий доступ к комплектующим для замены накопителя или оперативной памяти.

Другие характеристики оказались менее значимыми. Подсветка клавиатуры важна лишь для 33% пользователей. Способность раскрывать крышку ноутбука на 180 градусов постоянно нужна только 17% опрошенных. Материал корпуса не является критичным выбором для большинства.

По словам менеджера по бренд-коммуникациям iRU Артема Пищулина, исследование демонстрирует приоритет практичности: удобные интерфейсы, универсальная зарядка, возможность апгрейда и базовые инструменты для защиты личных данных.