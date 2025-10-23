Портал «Цифровой России» объединил 500 отечественных IT-компаний

Портал, запущенный в конце 2024 года, создан как единая платформа для коммуникации между бизнесом, государственным сектором и общественными организациями. Его главная задача — предоставить доступ к программному обеспечению и программно-аппаратным комплексам российских разработчиков для различных отраслей, включая промышленность, медицину, образование и культуру, отметил Руппель.

Для обеспечения полной защищенности данных портал был разработан с использованием отечественного программного обеспечения. Регистрация на платформе возможна исключительно через учетную запись портала «Госуслуги».