В России
Опубликовано 23 октября 2025, 17:07
1 мин.

Портал «Цифровой России» объединил 500 отечественных IT-компаний

Проект работает с конца 2024
И.о. вице-губернатора Краснодарского края Александр Руппель в рамках Международной конференции по информационной безопасности «Kuban CSC 2025» сообщил, что за год работы национальный портал «Цифровой России» объединил на своей площадке 500 отечественных IT-компаний.
Портал «Цифровой России» объединил 500 отечественных IT-компаний

© Ferra.ru

Портал, запущенный в конце 2024 года, создан как единая платформа для коммуникации между бизнесом, государственным сектором и общественными организациями. Его главная задача — предоставить доступ к программному обеспечению и программно-аппаратным комплексам российских разработчиков для различных отраслей, включая промышленность, медицину, образование и культуру, отметил Руппель.

Для обеспечения полной защищенности данных портал был разработан с использованием отечественного программного обеспечения. Регистрация на платформе возможна исключительно через учетную запись портала «Госуслуги».

Источник:ТАСС
Автор:Булат Кармак
Теги:
#В России
,
#IT
,
#ПО