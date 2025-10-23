Портал «Цифровой России» объединил 500 отечественных IT-компаний

Опубликовано 23 октября 2025, 17:071 мин.
Портал «Цифровой России» объединил 500 отечественных IT-компанийПроект работает с конца 2024
И.о. вице-губернатора Краснодарского края Александр Руппель в рамках Международной конференции по информационной безопасности «Kuban CSC 2025» сообщил, что за год работы национальный портал «Цифровой России» объединил на своей площадке 500 отечественных IT-компаний.
© Ferra.ru
Портал, запущенный в конце 2024 года, создан как единая платформа для коммуникации между бизнесом, государственным сектором и общественными организациями. Его главная задача — предоставить доступ к программному обеспечению и программно-аппаратным комплексам российских разработчиков для различных отраслей, включая промышленность, медицину, образование и культуру, отметил Руппель.
Для обеспечения полной защищенности данных портал был разработан с использованием отечественного программного обеспечения. Регистрация на платформе возможна исключительно через учетную запись портала «Госуслуги».