После блокировки звонков в мессенджерах россияне стали больше общаться по телефону

Операторы сообщают о значительных региональных различиях в статистике голосового трафика. По данным T2, количество голосовых звонков по всей стране увеличилось на 9%, а в Московском регионе — на 47,9%. В «Сбермобайл» рост зафиксирован на 24% и 45% соответственно.

Наиболее резкий рост был отмечен в крупных городах со стабильным подключением к интернету, таких как Москва, Санкт-Петербург и Новосибирск, где популярны голосовые звонки с помощью мессенджеров.

В регионах, где атаки беспилотников часто нарушают доступ к мобильному интернету, влияние этих изменений минимально. Местные жители ранее не пользовались голосовыми звонками через мессенджеры, предпочитая традиционные услуги мобильной связи.

Аналитики ожидают, что операторы воздержатся от повышения цен, но введут новые тарифы, предлагающие дополнительные минуты. Для стабилизации ситуации потребуется несколько месяцев. Некоторые пользователи продолжат активно совершать телефонные звонки, в то время как другие перейдут на доступные сервисы обмена сообщениями.