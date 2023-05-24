Посветить лазером: в России разработали эффективный способ получения «зеленого» водорода

Химики из России разработали новый способ получения водорода из окисляющихся под действием лазера частиц алюминия. Результаты своей работы ученые представили в International Journal of Hydrogen Energy.

Самым чистым водородом считается «зеленый». Его получают методом электролиза — разложения воды на водород и кислород с помощью электрического тока. Главный недостаток такого метода — высокая стоимость: процесс потребляет до 40 киловатт в час, а цена килограмма водоорода может достигать $9.

С помощью своего метода ученым из ФИЦ угля и углехимии СО РАН удалось вдвое —до 15-17 киловатт в час — сократить энергозатраты на получение водорода. Суспензия из воды и нанопорошка алюминия облучается лазером, излучение которого поглощается только частицами металла. Облучение разрушает их оксидную оболочку, вода контактирует с металлическим ядром и происходит химическая реакция с выделением водорода.

Побочный продукт процесса — оксид алюминия — можно использовать для производства адсорбентов и керамических материалов, а также в качестве носителя катализаторов. Кроме того, химики планируют еще более снизить стоимость водорода, заменив наночастицы на отходы металлообработки — алюминиевые опилки и стружки.