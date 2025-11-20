Потенциал атомной отрасли России поможет расширять вычислительные мощности для ИИ

Об этом рассказал президент

Президент России Владимир Путин объявил, что расширение возможностей национальной атомной энергетики обеспечит страну необходимыми ресурсами для развития искусственного интеллекта. Это заявление было сделано в ходе конференции AI Journey.