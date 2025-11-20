Потенциал атомной отрасли России поможет расширять вычислительные мощности для ИИ

Опубликовано 20 ноября 2025, 01:231 мин.
Потенциал атомной отрасли России поможет расширять вычислительные мощности для ИИОб этом рассказал президент
Президент России Владимир Путин объявил, что расширение возможностей национальной атомной энергетики обеспечит страну необходимыми ресурсами для развития искусственного интеллекта. Это заявление было сделано в ходе конференции AI Journey.
Путин подчеркнул, что Россия намерена продолжить строительство центров обработки данных (ЦОДов), на базе крупнейших АЭС.
Президент подчеркнул, что потенциал российской атомной энергетики позволяет последовательно наращивать вычислительные мощности, что необходимо для развития технологий искусственного интеллекта.
«Растущий потенциал отечественной атомной энергетики позволит нам последовательно расширять вычислительные мощности для искусственного интеллекта», — рассказал глава государства.