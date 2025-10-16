В России
Опубликовано 16 октября 2025, 18:23
1 мин.

Правительство Москвы присвоило НКЦ имя космонавта Валентины Терешковой

В качестве благодарности за вклад в развитие космонавтики
Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов выразил благодарность правительству Москвы за присвоение имени космонавта Валентины Терешковой Национальному космическому центру (НКЦ). Об этом сообщает ТАСС.
Правительство Москвы присвоило НКЦ имя космонавта Валентины Терешковой

© Роскосмос

Ранее столичные власти объявили о создании нового Национального космического центра, который будет носить имя первой женщины-космонавта.

Баканов отметил, что Терешкова не только является выдающейся фигурой, но и активным сторонником развития ракетно-космической отрасли. Она внесла значительный вклад в финансирование подготовки астронавтов и модернизацию инфраструктуры.

«Мы благодарны правительству Москвы за принятие решения по увековечиванию её имени в названии Национального космического центра», — заявил Баканов.