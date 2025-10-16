Правительство Москвы присвоило НКЦ имя космонавта Валентины Терешковой

Ранее столичные власти объявили о создании нового Национального космического центра, который будет носить имя первой женщины-космонавта.

Баканов отметил, что Терешкова не только является выдающейся фигурой, но и активным сторонником развития ракетно-космической отрасли. Она внесла значительный вклад в финансирование подготовки астронавтов и модернизацию инфраструктуры.

«Мы благодарны правительству Москвы за принятие решения по увековечиванию её имени в названии Национального космического центра», — заявил Баканов.