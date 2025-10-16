Правительство Москвы присвоило НКЦ имя космонавта Валентины Терешковой

Опубликовано 16 октября 2025, 18:231 мин.
Правительство Москвы присвоило НКЦ имя космонавта Валентины ТерешковойВ качестве благодарности за вклад в развитие космонавтики
Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов выразил благодарность правительству Москвы за присвоение имени космонавта Валентины Терешковой Национальному космическому центру (НКЦ). Об этом сообщает ТАСС.
© Роскосмос
Ранее столичные власти объявили о создании нового Национального космического центра, который будет носить имя первой женщины-космонавта.
Баканов отметил, что Терешкова не только является выдающейся фигурой, но и активным сторонником развития ракетно-космической отрасли. Она внесла значительный вклад в финансирование подготовки астронавтов и модернизацию инфраструктуры.
«Мы благодарны правительству Москвы за принятие решения по увековечиванию её имени в названии Национального космического центра», — заявил Баканов.