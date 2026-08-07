Правительство обсудит поддержку Wildberries после атак дронов

Рассматриваются отсрочки по налогам

Рабочая группа кабмина рассматривает меры поддержки для бизнеса, пострадавшего от атак на склады Wildberries. Замглавы Минфина Алексей Сазанов сообщил, что обсуждаются в том числе отсрочки по налогам, а также помощь непосредственно маркетплейсу. Окончательные решения пока не приняты, детали не раскрываются.