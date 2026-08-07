Правительство обсудит поддержку Wildberries после атак дронов

Опубликовано 07 августа 2026, 00:001 мин.
Правительство обсудит поддержку Wildberries после атак дроновРассматриваются отсрочки по налогам
Рабочая группа кабмина рассматривает меры поддержки для бизнеса, пострадавшего от атак на склады Wildberries. Замглавы Минфина Алексей Сазанов сообщил, что обсуждаются в том числе отсрочки по налогам, а также помощь непосредственно маркетплейсу. Окончательные решения пока не приняты, детали не раскрываются.
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В последние недели украинские дроны атаковали объекты Wildberries на Ставрополье, в Подмосковье, Петербурге, Краснодаре, Симферополе, Волгограде, Удмуртии, Ленинградской, Тамбовской, Пензенской, Самарской и Владимирской областях.
Вице-премьер Александр Новак в конце июля поручил проработать меры поддержки пострадавших предпринимателей. Сам маркетплейс уже реализует собственные инициативы по поддержке пострадавших продавцов.
Источник:РИА Новости
Автор:Андрей Кадуков
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