Опубликовано 03 октября 2025, 17:35
Правительство обсудит выделение денег на нацпроект по беспилотным системам

Проект готов
Правительство России обсудит тему субсидирования мероприятий в рамках национального проекта «Беспилотные авиационные комплексы». Об этом сообщает пресс-служба правительства.
Ожидается, что в ходе этого заседания будет рассмотрен вопрос о выделении средств из резервного фонда Правительства Минобрнауки в 2025 году.

Проект приказа направлен на финансирование автономной некоммерческой организации «Университет Национальной технологической инициативы 2035», содействующей инициативам по профессиональному развитию в рамках нацпроекта по беспилотным системам.

«На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы... О выделении Минобрнауки России в 2025 году из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований», — сказано в сообщении пресс-службы.