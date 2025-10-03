Правительство обсудит выделение денег на нацпроект по беспилотным системам

Опубликовано 03 октября 2025, 17:351 мин.
Правительство обсудит выделение денег на нацпроект по беспилотным системамПроект готов
Правительство России обсудит тему субсидирования мероприятий в рамках национального проекта «Беспилотные авиационные комплексы». Об этом сообщает пресс-служба правительства.
Ожидается, что в ходе этого заседания будет рассмотрен вопрос о выделении средств из резервного фонда Правительства Минобрнауки в 2025 году.
Проект приказа направлен на финансирование автономной некоммерческой организации «Университет Национальной технологической инициативы 2035», содействующей инициативам по профессиональному развитию в рамках нацпроекта по беспилотным системам.
«На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы... О выделении Минобрнауки России в 2025 году из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований», — сказано в сообщении пресс-службы.