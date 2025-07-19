Правительство подумает над поддержкой внедрения российских систем автоматизации

Правительство рассмотрит возможность предоставления налоговых преференций для предприятий, специализирующихся на производстве металлообрабатывающего оборудования, систем автоматизации и робототехнических комплексов.

Также предполагается снижение ставок страховых взносов для организаций, осуществляющих деятельность в области автоматизации и робототехники, по аналогии с существующими льготами в радиоэлектронной промышленности.

Планируется реализация дополнительных мер поддержки отечественных производителей компонентов для машиностроения с целью повышения их конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках.

Президент ожидает представления доклада о результатах проделанной работы до 1 сентября текущего года.