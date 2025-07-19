В России
Опубликовано 19 июля 2025, 00:00
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Правительство подумает над поддержкой внедрения российских систем автоматизации

При строительстве промышленных объектов
Президент России Владимир Путин поручил проработать комплекс мер по стимулированию внедрения отечественных автоматизированных систем в сфере строительства промышленных и логистических объектов.
Правительство подумает над поддержкой внедрения российских систем автоматизации
© Пресс-служба Президента РФ, CC BY 4.0 / Wikimedia Commons

Правительство рассмотрит возможность предоставления налоговых преференций для предприятий, специализирующихся на производстве металлообрабатывающего оборудования, систем автоматизации и робототехнических комплексов.

Также предполагается снижение ставок страховых взносов для организаций, осуществляющих деятельность в области автоматизации и робототехники, по аналогии с существующими льготами в радиоэлектронной промышленности.

Планируется реализация дополнительных мер поддержки отечественных производителей компонентов для машиностроения с целью повышения их конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках.

Президент ожидает представления доклада о результатах проделанной работы до 1 сентября текущего года.

Источник:ТАСС
Автор:Андрей Кадуков
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