В России
Опубликовано 08 августа 2026, 19:25
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Правительство поручило проработать приоритет российского ИИ при госзакупках

Доклад представят до 15 декабря
Кабмин дал поручение Минцифры и Минфину внести изменения в законодательство, чтобы установить приоритет отечественных ИИ-решений при государственных закупках. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.
Правительство поручило проработать приоритет российского ИИ при госзакупках
© Крылов Иван, CC BY-SA 4.0 / Wikimedia Commons

Ведомствам предстоит проработать вопрос о внесении поправок в федеральное законодательство, которые обеспечат приоритетный спрос на российские большие языковые модели (LLM). Доклад о результатах должен быть представлен в правительство до 15 декабря 2026 года.

Решение направлено на поддержку отечественных разработок в сфере искусственного интеллекта и стимулирование их использования в госсекторе. Ожидается, что новые правила закрепят преимущество российских ИИ-продуктов перед зарубежными аналогами при проведении тендеров.

«В целях обеспечения приоритетного спроса на российские большие языковые модели Минцифры и Минфином будет проработан вопрос о внесении изменений в федеральное законодательство для установления приоритета отечественных ИИ-решений при госзакупках. Доклад об этом в Правительство должен быть представлен до 15 декабря», — сказано в сообщении правительства.

Источник:РИА Новости
Автор:Андрей Кадуков
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