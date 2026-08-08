Правительство поручило проработать приоритет российского ИИ при госзакупках

Ведомствам предстоит проработать вопрос о внесении поправок в федеральное законодательство, которые обеспечат приоритетный спрос на российские большие языковые модели (LLM). Доклад о результатах должен быть представлен в правительство до 15 декабря 2026 года.

Решение направлено на поддержку отечественных разработок в сфере искусственного интеллекта и стимулирование их использования в госсекторе. Ожидается, что новые правила закрепят преимущество российских ИИ-продуктов перед зарубежными аналогами при проведении тендеров.

«В целях обеспечения приоритетного спроса на российские большие языковые модели Минцифры и Минфином будет проработан вопрос о внесении изменений в федеральное законодательство для установления приоритета отечественных ИИ-решений при госзакупках. Доклад об этом в Правительство должен быть представлен до 15 декабря», — сказано в сообщении правительства.