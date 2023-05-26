Правительство решило, как будут развиваться российские технологии

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил Концепцию технологического развития России. С документом можно ознакомиться на сайте российского правительства.

Согласно разработанному по поручению президента РФ под руководством первого вице-премьера Андрея Белоусова документу, к концу третьего десятилетия XXI века Россия должна обладать собственной научной, кадровой и технологической базой критически важных технологий. К 2030 году национальная экономика должна обеспечивать производство высокотехнологичной продукции. Доля таких товаров на российском рынке должна составить не менее 75%.

Предполагается, что к 2030 году объём инновационных товаров, работ и услуг должен возрасти в 1,9 раза, а число патентных заявок — в 2,4 раза. Чтобы обеспечить такой рост, число предприятий-инноваторов в обрабатывающей промышленности должно вырасти в 1,6 раза. Внутренние затраты на исследования и разработки должны увеличиться не менее чем на 45%. При этом для фундаментальных и прикладных исследований предполагается госзаказ.