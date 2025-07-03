Правительство России разработает методику замены иностранного ПО

Согласно поручению, методика будет определять ключевые сферы для импортозамещения ПО в каждой отрасли. Особое внимание уделят объектам критической информационной инфраструктуры. Разработанные предложения представят на утверждение правительственной комиссии по цифровому развитию.

В кабмине пояснили, что замена специализированного оборудования с встроенным иностранным ПО будет проводиться только после его вывода из эксплуатации или полной амортизации. Это правило поможет избежать резкого роста затрат у предприятий.

Отраслевым комитетам предстоит сформировать IT-ландшафты с указанием типовых объектов и сроков перехода на отечественные решения. В работе примут участие индустриальные центры компетенций, которые помогут определить оптимальные пути замены программного обеспечения.