В России
Опубликовано 03 июля 2025, 22:31
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Правительство России разработает методику замены иностранного ПО

Замещение софта будет проходить по отраслевым приоритетам
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил создать единую методику для определения приоритетных направлений замены зарубежного программного обеспечения на российские аналоги. Документ должны подготовить Минцифры, Минпромторг и Российский фонд развития информационных технологий.
Правительство России разработает методику замены иностранного ПО

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Согласно поручению, методика будет определять ключевые сферы для импортозамещения ПО в каждой отрасли. Особое внимание уделят объектам критической информационной инфраструктуры. Разработанные предложения представят на утверждение правительственной комиссии по цифровому развитию.

В кабмине пояснили, что замена специализированного оборудования с встроенным иностранным ПО будет проводиться только после его вывода из эксплуатации или полной амортизации. Это правило поможет избежать резкого роста затрат у предприятий.

Отраслевым комитетам предстоит сформировать IT-ландшафты с указанием типовых объектов и сроков перехода на отечественные решения. В работе примут участие индустриальные центры компетенций, которые помогут определить оптимальные пути замены программного обеспечения.

Источник:ТАСС
Автор:Булат Кармак
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