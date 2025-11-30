Правительство выделит на разработку четырёх спутников 16,7 млрд рублей

Деньги получит Минцифры. Ожидается, что к 2025 году на поддержку ФГУП «Космическая связь» будут выделены бюджетные средства в размере 16,7 млрд рублей. Эти средства будут направлены на разработку спутников для государственной гражданской орбитальной группировки, размещенных на геостационарной орбите.

Проект будет включать в себя страховое покрытие, а также контракты на проектирование, изготовление и запуск четырёх космических аппаратов. Кроме того, в рамках этих соглашений будет произведён авансовый платёж.

«Направить в 2025 году Минцифры России бюджетные ассигнования, предусмотренные Минфину России по подразделу "Связь и информатика" раздела "Национальная экономика" классификации расходов бюджетов, в размере 16,7 миллиарда рублей на государственную поддержку федерального государственного унитарного предприятия "Космическая связь" в целях обеспечения создания спутников связи и вещания государственной орбитальной группировки гражданского назначения на геостационарной орбите с учетом требуемого страхования, имея в виду заключение договоров на выполнение работ по проектированию, изготовлению, сдаче в эксплуатацию на орбите четырех космических аппаратов связи и вещания и оплату авансовых платежей по указанным договорам», — сказано в документе.