Представитель Кремля: ИИ не может быть полностью нейтральным

По словам Матвеевой, нейтральность как беспристрастность в полном смысле недостижима, а «ненейтральность» — зона ответственности человека. Представитель Кремля подчеркнула, что ИИ работает на вероятностных моделях (предсказывает следующий наиболее вероятный символ), а не на строгих математических функциях. Данные для обучения в любом случае дают люди, поэтому полностью убрать человеческое влияние нельзя. Вместо иллюзорной нейтральности следует говорить о прозрачности, качестве и подотчётности ответов, за которые, так или иначе, ответственность несёт человек.

«Здесь идёт вопрос о тех данных, на которых учится искусственный интеллект, а эти данные в любом случае дают люди. <…> Поэтому нейтральность как беспристрастность в полном понимании этого слова, скорее всего, недостижима», — отметила Татьяна Матвеева на сессии «ИИ — будущее сегодня. От суверенитета к международной кооперации».