В России
Опубликовано 05 июня 2026, 12:25
1 мин.

Представитель Кремля: ИИ не может быть полностью нейтральным

Ответственность лежит на человеке
Начальник управления президента по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Татьяна Матвеева заявила на ПМЭФ, что искусственный интеллект не может быть полностью нейтральным, потому что его обучают на данных, которые создают люди. «Это же не калькулятор», — подвернула Матвеева.
Представитель Кремля: ИИ не может быть полностью нейтральным

© Ferra.ru

По словам Матвеевой, нейтральность как беспристрастность в полном смысле недостижима, а «ненейтральность» — зона ответственности человека. Представитель Кремля подчеркнула, что ИИ работает на вероятностных моделях (предсказывает следующий наиболее вероятный символ), а не на строгих математических функциях. Данные для обучения в любом случае дают люди, поэтому полностью убрать человеческое влияние нельзя. Вместо иллюзорной нейтральности следует говорить о прозрачности, качестве и подотчётности ответов, за которые, так или иначе, ответственность несёт человек.

«Здесь идёт вопрос о тех данных, на которых учится искусственный интеллект, а эти данные в любом случае дают люди. <…> Поэтому нейтральность как беспристрастность в полном понимании этого слова, скорее всего, недостижима», — отметила Татьяна Матвеева на сессии «ИИ — будущее сегодня. От суверенитета к международной кооперации».

Источник:ТАСС
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#искусственный интеллект
,
#Россия
,
#технологии
,
#В России
,
#нейросеть
  1. Ferra.ru/
  2. Новости/
  3. В России/
  4. Представитель Кремля: ИИ не может быть полностью нейтральным