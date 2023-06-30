Представлен новый российский дрон-разведчик «Комар»

На выставке «Экипировка» в Москве впервые представили предназначенный для ведения разведки беспилотник «Комар».

Аппарат может снимать фото и видео, следить и наводить. От других FPV-дронов (first-person view, «вид от первого лица») «Комар» отличается наличием системы стабилизации — пилот не опрокинет его неудачным движением, отметили в создавшей его компании «Компонент». Для управления беспилотником не нужны опыт пилотирования подобными беспилотниками и навыки построения полетного задания, подчеркивают разработчики.

Дальность полета «Комара» может достигать 15 километров, а скорость — 120 километров в час. Дрон массой 1,1 килограмм может нести полезную нагрузку весом до 400 грамм.