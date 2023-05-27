Представлен обновленный автомат Калашникова

Главный конструктор концерна «Калашников» Сергей Уржумцев представил АК-12 образца 2023 года. В конструкцию автомата по техзаданию Минобороны был внесен ряд существенных изменений.

Так, был доработан диоптрический прицел — он стал более всепогодным. Система управления предохранителем стала двусторонней. Новый АК-12 получил получила конструктивно новое, более совершенное цевье. Дульное устройство теперь несъемное, что позволит удобно присоединять приспособления малошумной стрельбы. Кроме того, в автомате исключен режим отсечки по два выстрела, поскольку он не привел к значительному увеличению эффективности, но усложнял конструкцию. По словам Уржумцева, «Калашников» постоянно получает из зоны специальной военной операции отклики на автомат.

Испытания доработанного автомата могут завершиться до середины июня, заявил разработчик. В ближайшее время 100 АК-12 передадут Минобороны для войсковой эксплуатации. Первая серийная партия автоматов будет изготовлена во втором полугодии 2023 года «в объемах согласно госзаказу», подчеркнул Уржумцев.