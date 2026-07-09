Препарат некростатин-1 предотвратил развитие болезни Альцгеймера у мышей

Некростатин-1 вводили мышам с полугода (когда появляются первые признаки нейродегенерации). Через три месяца лечения животные проходили тесты на память и обучение. Повреждения ткани мозга у них были незначительными, терапия существенно замедлила развитие патологии. Контрольная группа без лечения чувствовала себя хуже и не могла обучаться. Особенно эффективным лечение оказалось у самцов — у самок нейродегенерация развивается быстрее, и старт терапии был недостаточно ранним.

Учёные отмечают, что нервные клетки могут восстанавливаться и во взрослом возрасте, но интенсивность восстановления ниже скорости разрушения. Снижая гибель клеток, препарат восстанавливает этот баланс. Исследование подтверждает, что некроптоз — важный фактор возрастных патологий мозга, а некростатин-1 способен остановить прогрессию заболевания. Однако пока соединение используется только в научных исследованиях. В планах — разработка новых протоколов лечения с учётом половых различий.

«Наши исследования подтверждают, что некроптоз — важный фактор развития возрастных патологий мозга, и некростатин-1 способен остановить прогрессию заболевания. Сегодня это соединение используется для научных исследований», — объяснила автор исследования, доктор биологических наук, профессор кафедры нейротехнологий института биологии и биомедицины Университета Лобачевского Елена Митрошина.