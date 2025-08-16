Президент поручил ЦБ доложить о переходе к широкому использованию цифрового рубля

Опубликовано 16 августа 2025, 00:441 мин.
Президент поручил ЦБ доложить о переходе к широкому использованию цифрового рубляДоклад должен быть представлен до 15 октября
Президент России Владимир Путин поручил Центробанку и правительству до 15 октября представить отчёт о принимаемых мерах по переходу к активному и широкому использованию цифрового рубля, в том числе интеграции актива в бюджет.
© Банк России
Этот перечень поручений президента был выработан по итогам XXVIII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), проходившего в период с 18 по 21 июня 2025 года. Информация об этом опубликована на сайте Кремля.
Согласно поручениям, ЦБ и правительство должны обеспечить переход к активному применению цифрового рубля в различных сегментах экономики, включая взаимодействие с физическими и юридическими лицами. При этом необходимо определить конкретные сроки реализации каждого этапа заявленного процесса.